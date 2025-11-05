NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Dafür verantwortlich sei das Abschneiden bei Windkraftanlagen an Land. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm signalisiere Zuversicht des Managements./rob/tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DK0061539921

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.