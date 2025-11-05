Der VW-Konzern hat Pläne für die Entwicklung seines ersten selbst entwickelten System-on-Chip (SoC) für intelligentes Fahren in China bekannt gegeben. Der Chip wird von Carizon, einem Joint Venture zwischen Cariad und Horizon Robotics, entwickelt. Der neue SoC wird als zentrale Rechenplattform für die Fahrzeuge der nächsten Generation der Volkswagen Group in China dienen, wie das Unternehmen mitteilt. Der Chip wird für hohe Leistung und Energieeffizienz ...

