Anfang 2026 können niederländische Unternehmen und gemeinnützige Organisationen erneut Anträge auf die "AanZET"-Kaufprämie für neue vollelektrische Lkw stellen. Für die erste Runde stehen 78 Millionen Euro bereit. Eine zweite Förderrunde soll Ende September 2026 starten. Bereits für das "AanZET"-Programm in diesem Jahr war das Interesse groß. So startete die zweite Förderrunde dieses Jahres am 1. Oktober. Innerhalb von 24 Stunden war der Fördertopf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net