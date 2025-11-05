Anzeige
Mittwoch, 05.11.2025
Dow Jones News
05.11.2025 12:51 Uhr
AUKTION/Finanzagentur stockt zwei Langläufer auf

DJ AUKTION/Finanzagentur stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei einer Auktion von Bundesanleihen 1,646 Milliarden Euro mit Laufzeiten 2041 und 2044 erlöst. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 29 Prozent der Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt Stücke im Volumen von 154 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, wodurch der Umfang wie angekündigt 1 Milliarde Euro betrug.

Bei den Schuldpapieren mit Laufzeit 2044 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis erfüllt und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 62 Prozent der Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm Titel im Umfang von 200 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Auch hier betrug das Emissionsvolumen wie avisiert 1 Milliarde Euro.

Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 8. Oktober bzw. 9. Juli): 

=== 
Emission      2,60%-ige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,885 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  846 Mio EUR 
Zeichnungsquote   3,4    (2,8) 
Durchschnittsrend. 3,02%   (3,06%) 
Durchschnittskurs  94,90   (94,38) 
Mindestkurs     94,89   (94,38) 
Wertstellung    7. November 2025 
 
Emission      2,50%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2044 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,414 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  800 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,8    (4,4) 
Durchschnittsrend. 3,09%   (3,04%) 
Durchschnittskurs  91,70   (92,36) 
Mindestkurs     91,70   (92,35) 
Wertstellung    7. November 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 06:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

