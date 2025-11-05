EQS-News: DeFi Technologies Inc.
Die Partnerschaft erweitert die institutionellen Ausführungsmöglichkeiten von Stillman Digital durch außerbörsliche Blockliquidität, Matching mit geringer Latenzzeit und nicht verwahrungspflichtige Abwicklung
TORONTO, 5. November 2025 /PRNewswire/ --DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass Stillman Digital, die institutionelle Handels- und OTC-Tochtergesellschaft des Unternehmens, als früher Partner von GoDark beigetreten ist, einem von GoQuant entwickelten und von Marktführern wie Copper und GSR unterstützten institutionellen Dark Pool für digitale Vermögenswerte. Weitere frühe Partner sind FRNT Financial (FRNT), Fasanara Capital, Capital Union Bank, Tyr Capital, Hercle, Valos und Trillion Digital.
GoDark wurde entwickelt, um große, preissensible Aufträge außerbörslich auszuführen, wobei Diskretion und Ausführungsqualität gewahrt bleiben. Die Plattform bietet ein Matching mit extrem niedriger Latenz, eine nicht verwahrungspflichtige Abwicklung und Ausführungsschutz auf institutionellem Niveau, wie z. B. Mindestfüllgrößen und Bestpreisprüfungen an beleuchteten Handelsplätzen, die dem NBBO-Schutz für US-Aktien ähneln.
"Dark Pools sind ein fester Bestandteil moderner Märkte, da sie es Institutionen ermöglichen, große Volumina zu bewegen, ohne ihre Absichten offen zu legen", sagte Jonathan Milks, Mitbegründer und Präsident von Stillman Digital. "Durch die Partnerschaft mit GoDark zum Start erweitert Stillman Digital seine Möglichkeiten, Kunden, die institutionelle Lösungen für digitale Vermögenswerte suchen, Block-Liquidität und diskrete Ausführung anzubieten."
Die Rolle von Stillman Digital bei der Einführung
Warum dies für Institutionen wichtig ist
Die Teilnahme an GoDark stärkt die Rolle von Stillman Digital als institutioneller Ausführungspartner durch die Kombination von diskreter Blockliquidität mit geringer Latenzzeit und nicht verwahrungspflichtiger Abwicklung. Die Beziehung erweitert das Netzwerk mit Gegenparteien von Stillman über Banken, Vermögensverwalter und Hedge-Fonds, während die vertrauliche Auftragsabwicklung und stabile Post-Trade-Workflows erhalten bleiben. Der Zugang zu außerbörslicher Liquidität verringert das Signalisierungsrisiko und trägt zu einer besseren Gesamtausführungsqualität für große Aufträge bei. Mit der Ausweitung von GoDark von Spot auf Derivate erhält Stillman eine umfangreichere Produktpalette, um komplexe Mandate zu bedienen. Das Ergebnis ist ein umfassenderes, skalierbares und institutionengerechtes Ausführungsangebot innerhalb des Ökosystems von DeFi Technologies.
