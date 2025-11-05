© Foto: Oliver Berg/dpa

Die Aktie des Halbleiterzulieferers Aixtron gehört am Mittwoch zu den gefragtesten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Ein positiver Analystenbericht lässt die Aktie auf den höchsten Stand seit über einem Jahr steigen.Barclays hat die Aktie des deutschen Anlagenbauers Aixtron auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 12 auf 20 Euro angehoben. Die Analysten um Rohan Bahl sehen in der aufkommenden Nachfrage nach Gallium-Nitrid-(GaN)- und Siliziumkarbid-(SiC)-Technologien einen massiven Wachstumstreiber - insbesondere durch die steigende Leistungsaufnahme in KI-Rechenzentren. Die Aixtron-Aktie reagiert am Mittwoch sofort auf die bullishe Einschätzung und steigt mehr als 7 Prozent …