Befinden wir uns in einer KI-Blase?

Aktuell liest man viel über eine mögliche KI-Blase und dass die Situation am Aktienmarkt Parallelen zur Dotcom-Blase aufweist. Doch wie sieht die Lage tatsächlich aus? Mit dieser Frage haben wir uns in unserer aktuellen Marktbeobachtung beschäftigt.



Um ein klareres Bild zu erhalten, haben wir unter anderem den Nasdaq 100® genauer analysiert und seine Entwicklung zur Zeit der Dotcom-Blase mit der aktuellen Entwicklung verglichen. Dafür wurde für beide Phasen ein neuer Vergleichsindex erstellt, der die Performance der Zeiträume 1987-2004 und 2012-2025 gegenüberstellt. Es wird so dargestellt, wie sich der Wert einer 100-Dollar-Anlage in den Nasdaq 100® in den jeweiligen Zeiträumen entwickelt hat. Doch wir haben uns nicht nur die reine Performance angeschaut, sondern auch analysiert, ob die aktuelle KI-Rallye fundamental zu begründen ist.



Doch wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel vorwegnehmen - nur so viel sei gesagt: Die Analyse wird Sie überraschen. Daher werfen Sie gerne einen Blick in unsere Marktbeobachtung und gewinnen Sie so hoffentlich ein klareres Bild über die aktuelle Situation am Kapitalmarkt.









Jetzt neu - die neue HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!









