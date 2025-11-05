Tracking-Daten von Smartphones stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Das zeigt ein Report, in dem die genauen Bewegungsmuster und häufig besuchten Orte von mehreren EU-Beamt:innen aufgedeckt wurden. Woher die Daten stammen und wie sich damit Personen identifizieren lassen. Im Alltag teilen wir viele Details mit unserem Smartphone. Dazu gehört etwa der Standort, den viele Apps regelmäßig abfragen, um ihre Dienste auf uns zu personalisieren. Doch ...

