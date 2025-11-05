Nach dem wahrscheinlich größten Krypto-Crash aller Zeiten im Oktober 2025 und einer vorübergehenden Erholung befindet sich der Bitcoin-Kurs wieder auf Talfahrt. Was dahintersteckt -Â und warum Anleger:innen dennoch weiter Hoffnung haben. Anfang Oktober hatte eine Verschärfung des Zollkriegs zwischen den USA und China für ein beispielloses Beben auf dem Kryptomarkt gesorgt. Innerhalb weniger Stunden rutschte etwa der Bitcoin-Kurs um rund 14 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n