Nach dem wahrscheinlich größten Krypto-Crash aller Zeiten im Oktober 2025 und einer vorübergehenden Erholung befindet sich der Bitcoin-Kurs wieder auf Talfahrt. Was dahintersteckt -Â und warum Anleger:innen dennoch weiter Hoffnung haben. Anfang Oktober hatte eine Verschärfung des Zollkriegs zwischen den USA und China für ein beispielloses Beben auf dem Kryptomarkt gesorgt. Innerhalb weniger Stunden rutschte etwa der Bitcoin-Kurs um rund 14 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.