München (ots) -Während der Preis für Super E10 im Vergleich zur Vorwoche unverändert ist, hat sich Diesel leicht verteuert - das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,677 und damit gleich viel wie vor Wochenfrist. Der Preis für einen Liter Diesel ist im selben Zeitraum um 0,6 Cent gestiegen und liegt aktuell im Schnitt bei 1,613 Euro.Weitgehend unverändert sind derzeit die Rohölnotierungen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet wie in der Vorwoche knapp über 64 US-Dollar. Spürbar verschlechtert aus Verbrauchersicht hat sich jedoch der Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar. Die europäische Währung notiert unterhalb der Marke von 1,15 Euro je Dollar - so niedrig wie zuletzt Ende Juli. Dies führt dazu, dass Ölimporte etwas teurer werden, weil Rohöl in US-Dollar bezahlt wird. Eine Erklärung für die Verteuerung des Diesel-Kraftstoffs dürfte vornehmlich in der jetzt begonnenen Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage zu finden sein. Ungeachtet dessen ist Diesel aus Sicht des ADAC derzeit um einige Cent zu teuer.Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Fahrer von Benzin-Pkw können darüber hinaus sparen, wenn sie Super E10 statt Super E5 tanken - dies spart rund sechs Cent je Liter. Wer unsicher ist, ob das Fahrzeug Super E10 verträgt, sollte sich an den Hersteller wenden.Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6152114