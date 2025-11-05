Frankfurt (www.fondscheck.de) - Am ETF-Markt macht sich Vorsicht breit, so die Deutsche Börse AG.Zwar würden die Käufe noch überwiegen. Bei den lange so beliebten US-Aktien würden sich Zu- und Abflüsse aber mittlerweile die Waage halten, wie Frank Mohr von der Société Générale berichte. Etwas in den Hintergrund gerückt seien die Themen Gold und Rüstungswerte. "Wir sehen weniger Handel mit Gold-ETCs und Goldminen-ETFs und auch mit Rüstungs-Trackern", berichte Andreas Schröer von Lang & Schwarz. ...

