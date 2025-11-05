Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg startet einen zweiten Anleihe-Laufzeitfonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von positiven Anleiherenditechancen im aktuellen Marktumfeld zu profitieren, bei einer planbaren Laufzeit bis Mitte 2030. Mit dem neuen Produkt knüpft das Bankhaus an den Erfolg des 2023 aufgelegten Berenberg Euro Target 2028 an. ...

