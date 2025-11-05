Der Wachstumsmotor für die Elektromobilität ist weiter China. Aber auch Europa legt in den ersten drei Quartalen deutlich zu, wenn auch uneinheitlich. Der US-Markt schwächelt im Vergleich, während sich die Kräfteverhältnisse zugunsten chinesischer Autobauer verschieben. International gesehen befindet sich die E-Mobilität dieses Jahr bisher in einem ordentlichen Aufschwung. Dies zeigt der neueste "Electromobility Report" des Center of Automotive Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
