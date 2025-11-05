© Foto: Christoph Schmidt/dpa

Fast-Food-Giganten melden ihr Comeback nach schleppenden Quartalen an. So auch McDonald's, das seit langem wieder Kunden dazu gewinnen konnten.Ich liebe es: So der gängige Werbeslogan für den Burger-Meister aus den USA! Jetzt da der Markt erste Risse zeigt und der Boom-Zyklus für Chip-Werte doch aufgrund von Bedenken der Marktteilnehmer sich dem Ende zu neigen scheint, könnten wieder stabile Konsumaktien in den Blick der Anleger geraten: Wie die Aktie von McDonald's, die vor Börsenöffnung am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt hat. Zunächst die gute Nachricht: "Wir konnten den weltweiten Systemumsatz um 6 Prozent steigern und den flächenbereinigten Umsatz in allen Segmenten erhöhen. Dies …