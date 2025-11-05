McDonald's trotzt der Konsumflaute und legt im dritten Quartal stärker zu als erwartet. Umsatz und flächenbereinigte Verkäufe steigen, das internationale Geschäft läuft rund. Auch die Aktie zeigt sich fester und zählt im Dow Jones zu den Gewinnern des Tages.Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um drei Prozent auf 7,08 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 3,18 Dollar, bereinigt 3,22 Dollar. Analysten hatten mit 3,32 Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum waren es 3,13 Dollar.Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
