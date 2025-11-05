Geduld ist genauso wichtig wie Intelligenz, meint der Verhaltensökonom Matthias Sutter. Im Interview mit dem Börsianer erklärt er, was die Fähigkeiten der Zukunft ausmachen und warum ein kritischer Geist dafür essenziell ist. Herr Sutter, die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Welche Fähigkeiten müssen wir fördern, um für das Morgen gewappnet zu sein? - Matthias Sutter: Das ist eine große Frage, die man kaum abschließend beantworten kann. Mir fallen aber drei konkrete Dinge ein: Kritikfähigkeit, Bildung und Innovation. Gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz braucht es Kritikfähigkeit, um zu lernen, Informationen richtig einzuordnen: Was ist verlässlich, was nicht? Es geht nicht nur um Fake News, sondern generell darum, Inhalte zu hinterfragen, Quellen gegenzuchecken und nicht alles sofort zu glauben. Ohne kritischen Geist verlieren wir in dieser komplexen Welt schnell die Orientierung. Damit eng verbunden ist die Bildung. Sie ist die Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...