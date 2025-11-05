Verbraucher streben nach ganzheitlichem Wohlbefinden angesichts globaler Herausforderungen

Authentizität und Selbstausdruck bestimmen das Verbraucherverhalten und die Markentreue

Wellness wird professionell, da Verbraucher professionelle Lösungen für den Alltag verlangen

Das Datenanalyseunternehmen Euromonitor International hat heute seine wichtigsten Global Consumer Trends für 2026 veröffentlicht. Der jährliche Bericht identifiziert vier globale Trends, die entscheidende Veränderungen im Verbraucherverhalten hervorheben.

In einer Realität, die von Lebenshaltungskosten, Authentizität und Erwartungen an das Wohlbefinden geprägt ist, stehen diese Trends im Mittelpunkt des weltweiten Verbraucherverhaltens.

Alison Angus, Leiterin Innovation bei Euromonitor International, sagte:

"Die Zukunft des Verbraucherverhaltens ist geprägt von dem Wunsch nach Komfort, Selbstausdruck und fortschrittlichen Wellness-Lösungen, angetrieben durch das Bedürfnis nach Authentizität und Einfachheit in einer zunehmend komplexen Welt."

Die wichtigsten Global Consumer Trends von Euromonitor für 2026 sind:

Comfort Zone: Verbraucher suchen Komfort und Einfachheit inmitten globaler Unsicherheiten, wobei 58% täglich mäßigen bis extremen Stress erleben. Sie suchen nach Produkten, die emotionale Sicherheit bieten, wie natürliche und gesunde Inhaltsstoffe. Unternehmen müssen Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die Komfort bieten, das Selbstvertrauen stärken, das Leben vereinfachen oder das Gleichgewicht fördern, um den Verbrauchern zu helfen, in unsicheren Zeiten Gelassenheit zu finden.

Fiercely Unfiltered: Verbraucher setzen auf mutigen Selbstausdruck und radikale Ehrlichkeit. Die Hälfte aller Verbraucher sucht Produkte und Dienstleistungen, die ihre einzigartige Identität widerspiegeln, während 65% das Gefühl haben, dass die Gesellschaft sie so akzeptiert, wie sie wirklich sind. Unternehmen sollten sich auf Hypersegmentierung konzentrieren, um gezielte Strategien zu entwickeln, die auf spezifische Kundenprofile oder Käufer-Personas abgestimmt sind.

Rewired Wellness: Die Nachfrage nach hochmodernen, medizinisch validierten Wellness-Lösungen wächst, und Verbraucher sind bereit, für Premiumprodukte mit wissenschaftlicher Formulierung zu zahlen. 49% der Verbraucher wären bereit, 10% oder mehr für Premium-Beauty-Produkte mit wissenschaftlicher Formulierung zu zahlen. Marken können datengestützte Storytelling-Ansätze nutzen, um gesundheitliche Vorteile zu demonstrieren und Verbraucher über den Produktwert aufzuklären.

Next Asian Wave: Ostasiatische Marken, insbesondere chinesische Unternehmen, gewinnen weltweit an Einfluss, indem sie Erschwinglichkeit, Innovation und digitale Erlebnisse kombinieren. Der prognostizierte Exportwert Chinas soll bis 2026 4 Billionen USD erreichen. Unternehmen sollten mobile-first digitale Erlebnisse optimieren und reibungslose Einkaufserlebnisse gestalten, die Inhalte und Handel verbinden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie im Bericht Euromonitor's Top Global Consumer Trends 2026.

Hinweise für Redakteure

Über 8.000 neue Produkte mit natürlichem Anspruch wurden von September 2024 bis August 2025 online eingeführt

50% der Verbraucher wünschen sich Produkte und Dienstleistungen, die individuell auf sie zugeschnitten sind

9% der Verbraucher, die versuchen, Gewicht zu verlieren, nehmen 2025 GLP-1s, gegenüber 6% im Vorjahr

37% der Livestream-Shopper haben diesen Kanal genutzt, um neue Marken, Produkte oder Dienstleistungen zu entdecken

