Die AMD-Aktie hat am Dienstagabend starke Zahlen vorgelegt, trotzdem dreht der Kurs am Mittwoch vorbörslich mit über -5% ins Minus. Handelt es sich bei dem Rücksetzer bloß um Gewinnmitnahmen oder steckt mehr dahinter? Und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Zahlen über den Erwartungen Nach dem Mega-Deal mit dem KI-Pionier OpenAI waren die Erwartungen an AMD hoch, und der Chipdesigner hat geliefert. Der US-Konzern meldete Umsätze und Gewinne auf ...

