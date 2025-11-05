Mainz (ots) -Was seit Jahren aufgeschoben wurde, duldet jetzt keinen Aufschub mehr: Eine Rentenreform muss her. Mit möglichst niedrigen Beiträgen und möglichst hoher Leistung - und das auch noch für die Rentner von übermorgen. "Umstritten, teuer, ungerecht - wie ist die Rente noch zu retten?" ist Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 6. November 2025, 22.15 Uhr im ZDF.Schwarz-Rot will die Rente erst einmal "stabilisieren": Garantiert wird ein Rentenniveau von 48 Prozent bis mindestens 2031, die Mütterrente wird ausgeweitet, und eine neue Aktivrente soll längeres Arbeiten belohnen. Auf dieses Paket von SPD-Ministerin Bärbel Bas hatte sich die Regierung geeinigt. Es wird den Staat zusätzlich viele Milliarden kosten. Junge CDU-Abgeordnete wehren sich nun gegen die Pläne der eigenen Regierung. Sie sehen dabei die junge Generation benachteiligt.Hat das Rentensystem eine Zukunft ohne Reformen, die wirklich tief gehen? Müssen alle länger arbeiten, um dann doch weniger zu bekommen? Würde es helfen, wenn fast alle in die Rentenkasse einzahlen? Also auch Selbständige, Beamte und Politiker?Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union, Katja Kipping vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Ökonom Lars Feld und die Journalistin Julia Friedrichs.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6152180