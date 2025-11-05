Lithiumprojekt verkauft - Prospect Resources setzt auf Kupfer

Anzeige / Werbung
Prospect Resources hat den Verkauf seines Step-Aside-Lithiumprojekts in Simbabwe bekannt gegeben. Die Erlöse aus dieser Transaktion sollen in die laufenden Explorationsaktivitäten beim Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia fließen. Das Unternehmen sieht darin einen strategischen Schritt, sich verstärkt auf den Kupfersektor zu konzentrieren.
Prospect Resources hat den Verkauf seines Step-Aside-Lithiumprojekts in Simbabwe bekannt gegeben. Die Erlöse aus dieser Transaktion sollen in die laufenden Explorationsaktivitäten beim Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia fließen. Das Unternehmen sieht darin einen strategischen Schritt, sich verstärkt auf den Kupfersektor zu konzentrieren.
Verkaufserlös von bis zu 2,2 Millionen US-Dollar vereinbart
Wie das Unternehmen mitteilte, sei mit Fatima Resources Pty Ltd eine Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft Promin Resource Holdings Pte Ltd geschlossen worden, die 90 Prozent am Step-Aside-Projekt hält. Der Gesamterlös könne sich auf bis zu 2,2 Millionen US-Dollar belaufen. Die Vereinbarung sehe eine sofortige Zahlung von 850.000 US-Dollar vor, ergänzt durch eine nachgelagerte Zahlung von 150.000 US-Dollar sechs Monate nach Abschluss. Zusätzlich sei eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 1,2 Millionen US-Dollar vorgesehen. Diese solle fällig werden, falls der Käufer bestimmte Meilensteine erreiche, wie etwa den Abschluss bindender Abnahmeverträge oder eine signifikante Aufwertung der Ressourcenbasis.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)