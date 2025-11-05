Lithiumprojekt verkauft - Prospect Resources setzt auf Kupfer

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat den Verkauf seines Step-Aside-Lithiumprojekts in Simbabwe bekannt gegeben. Die Erlöse aus dieser Transaktion sollen in die laufenden Explorationsaktivitäten beim Mumbezhi-Kupferprojekt in Sambia fließen. Das Unternehmen sieht darin einen strategischen Schritt, sich verstärkt auf den Kupfersektor zu konzentrieren.

Verkaufserlös von bis zu 2,2 Millionen US-Dollar vereinbart

Wie das Unternehmen mitteilte, sei mit Fatima Resources Pty Ltd eine Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft Promin Resource Holdings Pte Ltd geschlossen worden, die 90 Prozent am Step-Aside-Projekt hält. Der Gesamterlös könne sich auf bis zu 2,2 Millionen US-Dollar belaufen. Die Vereinbarung sehe eine sofortige Zahlung von 850.000 US-Dollar vor, ergänzt durch eine nachgelagerte Zahlung von 150.000 US-Dollar sechs Monate nach Abschluss. Zusätzlich sei eine erfolgsabhängige Zahlung von bis zu 1,2 Millionen US-Dollar vorgesehen. Diese solle fällig werden, falls der Käufer bestimmte Meilensteine erreiche, wie etwa den Abschluss bindender Abnahmeverträge oder eine signifikante Aufwertung der Ressourcenbasis.