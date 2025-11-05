© Foto: Picture Alliance

Der Technologiekonzern Kontron konnte seine Anleger am Mittwoch mit seinen Auftragsdaten überzeugen. Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um über 3 Prozent auf 21,86 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX.Kontron hat in den ersten neun Monaten 2025 eine Ergebnisverbesserung erzielt. Das EBITDA stieg auf 193,6 Millionen Euro nach 141,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wobei ein Einmaleffekt von rund 46 Millionen Euro enthalten war. Das Konzernergebnis nach Minderheiten erhöhte sich auf 110,8 Millionen Euro nach 62,3 Millionen Euro im Vorjahr. Je Kontron Aktie ergab sich ein Gewinn von 1,80 Euro, im Vorjahr waren es 1,01 Euro. Der Umsatz des Unternehmens aus dem …