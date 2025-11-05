Ein Insiderverkauf bei PayPal sorgt für Unruhe: Eine Top-Managerin trennt sich von Aktien im Wert von fast 900.000 Dollar - ausgerechnet kurz nach starken Quartalszahlen und der Ankündigung einer ersten Dividende. Anleger reagieren nervös, Analysten bleiben skeptisch. Ist die Aktie trotzdem weiter ein Kauf?Ein Insiderverkauf hat bei PayPal erneut für Unruhe gesorgt. Suzan Kereere, Präsidentin des Bereichs Global Markets, hat laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC am 3. November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär