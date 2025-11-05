EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Allgeier SE: Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2025 übersteigt das operative Ergebnis des Vorjahresquartals



05.11.2025 / 14:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 5.11.2025 - Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) war auch im dritten Quartal 2025 noch maßgeblich durch die Verzögerung bei der Durchführung von Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor beeinflusst. Wir gehen vor dem Hintergrund der erwarteten Digitalisierungsbudgets, insbesondere auf Bundesebene davon aus, dass sich diese Sondersituation erst im Jahr 2026 sukzessive auflösen wird und die bereits gewonnenen Neuprojekte zur Umsetzung kommen können. Gleichwohl konnten der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im dritten Quartal im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal deutlich gesteigert werden. Der Umsatz liegt im dritten Quartal 2025 damit in etwa auf dem Niveau des dritten Quartals des Vorjahres. Das operative EBITDA liegt über dem Niveau des dritten Quartals des Vorjahres. Der Umsatz im dritten Quartal (1. Juli 2025 bis 30. September 2025) des Geschäftsjahres 2025 betrug im fortgeführten Geschäft des Konzerns 85 Mio. Euro (Vorjahr: 86 Mio. Euro) gemäß vorläufigen Zahlen. Das im Oktober 2025 veräußerte IT-Services-Geschäft ist in den Zahlen zum fortgeführten Geschäft jeweils nicht mehr enthalten (auch nicht in den zum Vergleich angeführten Vorjahreszahlen). Die Wertschöpfung (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) betrug im dritten Quartal 35 Mio. Euro (Vorjahr: 34 Mio. Euro). Daraus resultierte eine Wertschöpfungsmarge von 40 Prozent (Vorjahr: 39 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) belief sich auf 13,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,7 Mio. Euro), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,6 Prozent (Vorjahr: 14,4 Prozent). Im dritten Quartal 2025 sind im fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns außerordentliche Kosten in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro angefallen. Dies ist im Wesentlichen durch das Vorhalten von Teams für Projekte im öffentlichen Sektor, deren Beginn oder Fortsetzung ungewiss war, sowie durch erfolgten Personalabbau begründet. Das berichtete EBITDA lag entsprechend bei 11,1 Mio. Euro (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro). Im Vorjahr war das berichtete EBITDA durch eine nachträgliche Anpassung des Kaufpreises für die Evora-Gruppe um 9,4 Mio. Euro außerordentlich erhöht. Eckdaten der Bilanz zum 30. September 2025 Zum Bilanzstichtag 30. September 2025 betrug das Konzern-Eigenkapital 187 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 194 Mio. Euro). Dem Allgeier-Konzern standen zum Ende des dritten Quartals 2025 liquide Mittel in Höhe von 25 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2024: 57 Mio. Euro). Die verzinslichen Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) beliefen sich zum 30. September 2025 auf 149 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 149 Mio. Euro). Dagegen reduzierte sich die Inanspruchnahme des Factorings von 30 Mio. Euro auf 13 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung lag zum Ende des dritten Quartals bei 137 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 122 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 450 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 471 Mio. Euro). Hinweise Das Geschäft der im Oktober 2025 veräußerten Allgeier IT Services GmbH, München, wurde im Berichtsjahr 2025 sowie im Vergleichsjahr 2024 in das aufgegebene Geschäft gegliedert. Das Closing der Transaktion wird für Ende November 2025 erwartet. Die Angaben zum fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns wurden für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 entsprechend angepasst und sind nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 werden im Einzelnen in der freiwilligen Zwischeninformation für den Allgeier-Konzern dargestellt, die am 14. November 2025 veröffentlicht wird. Eine Aussage zum Forecast bis zum Jahresende 2025 im fortgeführten Geschäft wird auf der Basis der aktuell aufgrund des Carve-out des veräußerten IT-Services-Geschäfts noch andauernden Arbeiten für einen aktualisierten Forecast sowie für die Planung für das Geschäftsjahr 2026 erfolgen.

Kontakt:



Allgeier SE

Investor Relations

Dr. Christopher Große

Montgelasstraße 14

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com



Ende der Insiderinformation



05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News