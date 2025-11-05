NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für anspruchsvolle und standardisierte Verbindungs- sowie Fluid-Handling-Technologien. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Geschäftspartner dabei, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Verknappung von Ressourcen zu reagieren. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.11.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Sebastian Lehmann, Vice President IR & CSR der NORMA Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-11-20-14-00/NOEJ-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 mwb research