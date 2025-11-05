Studien zeigen: Bisher können auch die besten KI-Modelle menschliche Mitarbeiter:innen nicht ersetzen. Wer jetzt entlassen wird, könnte deshalb schon bald wieder am selben Schreibtisch sitzen. Aktuell verlieren Tausende Angestellte in den USA ihren Arbeitsplatz. Als Grund für den massenhaften Stellenabbau wird unter anderem der Einsatz neuer KI-Tools genannt. Einerseits legen diverse Studien aber nahe, dass Unternehmen diese Entlassungen früher oder ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.