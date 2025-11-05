Das Fraunhofer IWS hat seine DRYplatform eingeweiht, eine Vorzeigeeinrichtung zur Skalierung der lösungsmittelfreien Elektrodenbeschichtung vom Labor- zum nahezu industriellen Maßstab. Das Leuchtturmprojekt ist für den Transfer des Trockenbeschichtungsverfahrens von der Forschung in die Industrie konzipiert. Das Herzstück der Plattform ist das DRYtraec-Verfahren des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, das die herkömmliche Nassbeschichtung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.