Für den Bitcoin setzt sich der negative Start in den November fort. Der "verrottete Oktober", wie ihn die Analysten von K33 Research tauften, hat tiefe Spuren hinterlassen. Die Kryptowährung ist am gestrigen Dienstag kurzzeitig unter 100.000 Dollar gefallen und steht nun an einer kritischen Weggabelung. Doch ein Analyst wettet gegen den großen Absturz.Die führende Kryptowährung fiel in dieser Woche bereits um bis zu zehn Prozent und testete die Marke von 100.000 Dollar - der tiefste Stand seit Juni. ...

