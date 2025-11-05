© Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Trotz Konjunktursorgen legten US-Unternehmen im Oktober stärker zu als erwartet. Der Jobbericht von ADP sorgt für Hoffnung - und Fragen an die Fed.Die privaten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten haben im Oktober laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP mehr Stellen geschaffen als erwartet. Nach einem Rückgang im September legten die Beschäftigtenzahlen um 42.000 zu - fast doppelt so stark wie von Ökonomen prognostiziert. Der Dow-Jones-Konsens hatte nur mit einem Plus von 22.000 gerechnet. Große Firmen treiben Jobzuwachs - Kleine verlieren Der Jobaufbau kam ausschließlich von Großunternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern, die zusammen 76.000 neue Stellen schufen. Kleine und mittlere …