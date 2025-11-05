© Foto: Selcuk Acar - Anadolu

New York hat gewählt. Mit Zohran Mamdani zieht ein demokratischer Sozialist ins Rathaus ein. Seine Pläne für höhere Steuern, Mietbremsen und kostenlose Busse polarisieren.Der demokratische Sozialist Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York City gewonnen und wird künftig die größte Stadt der USA regieren. Mamdani setzte sich zunächst in den demokratischen Vorwahlen gegen Ex-Gouverneur Andrew Cuomo durch, der daraufhin als unabhängiger Kandidat antrat. Die Republikaner riefen ihre Wähler dazu auf, Cuomo zu unterstützen, da ihr eigener Kandidat Curtis Silva in den Umfragen abgeschlagen war. Mamdani machte im Wahlkampf "Bezahlbarkeit" und "Ungleichheit" zu zentralen Themen. Er will …