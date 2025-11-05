Anzeige
BlackRock Smaller Companies Trust Plc - Disclosure of Portfolio Holdings

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 05

BlackRock Smaller Companies Trust plc (LEI: 549300MS535KC2WH4082)

Portfolio Holdings

A full disclosure of portfolio investments for the BlackRock Smaller Companies Trust plc as at 30 September 2025 has been made available on the Company's website on the link listed below:

https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/policies/brsct-portfolio-disclosure.pdf

5 November 2025

END



Release
© 2025 PR Newswire
