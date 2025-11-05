Heerenveen (NL)/Verden (D) (ots) -OG übernimmt französisches Ladesäulen- und Tankstellen-Netz für regenerative KraftstoffeMit der heutigen Übernahme der französischen Proviridis-Gruppe erweitert OG Clean Fuels sein europäisches Netz an Tank- und Ladeinfrastruktur nach Frankreich. Die OG-Gruppe bietet jetzt an fast 400 Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich Energie für klimaschonende Mobilität an. Das Unternehmen verfolgt dabei eine technologieoffene Strategie: Mit Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grünem Wasserstoff und Ökostrom/Schnellladesäulen stellt OG sämtliche Energieträger für die Fossilisierung des Straßengüterverkehrs zur Verfügung."Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie; er unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Mobilität und Logistik in ganz Europa", erläutert Marcel Borger. Der Gründer und CEO von OG Clean Fuels weiter: "Wir festigen damit unsere Position als Europas führender Anbieter von ausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr." Ziel sei, durch den Ausbau der europäischen Tank- und Ladeinfrastruktur den für 2026 geplanten Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren auf 500 Mio. Euro zu steigern. Diese Wachstumsstrategie unterstützt Pioneer Point Partners mit Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro.Frankreich: Multifuel mit Fokus auf Schnellladesäulen und Biomethan als KraftstoffBei den neuen 19 Standorten von OG in Frankreich handelt es sich meist um Multifuel-Tankstellen, an denen Bio-CNG und LNG sowie Ladestrom angeboten werden. Sie liegen entlang wichtiger Verkehrskorridore oder in Metropolregionen wie Paris, Lyon und Marseille. Wie OG in Deutschland entwickelte auch Proviridis das Angebot besonders mit Blick auf den Straßengüterverkehr. In den kommenden Monaten werden alle französischen Stationen, die bisher mit den Marken V-Gas (CNG/LNG) und Z-E-N (Zero-Emission-Network - Schnellladesäulen) am Markt sind, auf das Erscheinungsbild von OG umgestellt. OG wird in Zukunft auch in Frankreich Bio-CNG und Bio-LNG anbieten. "Durch die Integration von V-Gas und Z-E-N in das OG Clean Fuels-Netzwerk bauen wir unser Multifuel-Angebot weiter aus", betont Borger. Einerseits würden gezielt die regionalen Kundenbeziehungen gestärkt und andererseits der durchgehende Service für internationale Flotten, die in ganz Europa im Einsatz sind, verbessert. Frankreich sei einer der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte Europas für regeneratives CNG und LNG. "Durch die Kombination unserer Expertise bei klimaschonenden Kraftstoffen und der starken lokalen Basis von Proviridis können wir gemeinsam den Wandel des Straßenverkehrs in Europa beschleunigen", so der CEO von OG Clean Fuels.Neben der Infrastruktur und den Kundenbeziehungen übernimmt OG auch alle 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankreich. Die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OG Clean Fuels wird dadurch auf rund 120 Personen steigen.Zitat"Wir festigen mit der Übernahme von Proviridis und dem Markteintritt in Frankreich unsere Position als Europas führender Anbieter von ausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr."Marcel Borger, Gründer und CEO von OG Clean FuelsPressefotoKlimaneutral in und durch EuropaOG Clean Fuels baut das Netz Lkw-tauglicher Tank- und Lade-Infrastruktur für alternative Antriebe kontinuierlich aus. Mit der Expansion nach Frankreich ist OG jetzt in fünf EU-Staaten am Markt aktiv. (Foto: OG Clean Fuels)Über OG Clean FuelsOG Clean Fuels ist der europäische Vorreiter im Bereich klimaschonender Kraftstoffe für den Straßenverkehr und betreibt fast 400 Standorte in den Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich. Das Unternehmen bietet ein komplettes Portfolio an nachhaltiger Antriebsenergie für den Straßengüterverkehr an: Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grüner Wasserstoff und Ökostrom/Schnellladestationen. Durch diese Kombination ermöglichen wir klimaschonende und klimaneutrale Logistik. Wir unterstützen unsere Kunden aktiv beim Umstieg auf die Lösungen von morgen.Für das Erreichen der europäischen und nationalen Klimaziele im Verkehrssektor sind alle nachhaltigen Antriebstechniken erforderlich. OG Clean Fuels verfolgt daher eine Multifuel-Strategie und bietet für unterschiedliche Fahrzeuge, Strecken und Einsatzzwecke die jeweils sinnvollsten regenerativen Antriebsenergien an. Dieser Ansatz gewährleistet Flexibilität sowie Resilienz und beschleunigt die Entwicklung zur defossilisierten Mobilität in ganz Europa.In Deutschland ist OG darüber hinaus Marktführer beim Betrieb von CNG-Tankstellen und verkauft dort ausschließlich nachhaltiges Bio-CNG aus Abfall und Reststoffen. Mit seinem deutschlandweiten Netz von rund 160 CNG-Stationen ermöglicht OG so zum Beispiel DHL und Edeka große Teile ihrer Flotte schwerer Lkw in Deutschland klimaneutral zu betreiben. Jedoch setzen auch kleine und mittelständische Unternehmen für lokale, regionale und überregionale Transportaufgaben auf klimaneutrales Bio-CNG.Sitz der OG-Gruppe ist Heerenveen (NL). Die deutsche Tochtergesellschaft firmiert als OrangeGas Germany GmbH mit Sitz in Verden/Aller.Über die Proviridis-GruppeProviridis wurde 2012 gegründet und hat unter der Marke V-GAS (CNG/LNG) ein landesweites Netz von Multifuel-Tankstellen aufgebaut und die Marke Z-E-N (Zero Emission Network) für Hochleistungs-Elektro-Ladestationen entwickelt. Beide wurden speziell für den Schwerlast- und Fernverkehr konzipiert.Mit seiner Expertise in der Planung, dem Bau und der Wartung von öffentlichen Multikraftstoff-Tankstellen bietet das Team von Proviridis auch schlüsselfertige private Tankstellen für die Depots großer Transport- und Logistik-Unternehmen an.Über Pioneer Point PartnersPioneer Point Partners wurde 2008 gegründet und ist ein führender europäischer Investor im Bereich nachhaltige Infrastruktur. Bis heute hat Pioneer 20 Investitionen getätigt und mehr als 1,8 Mrd. Euro Kapital bereitgestellt. Bei Fragen zur Übernahme von Proviridis:Jellina DY WaringaOG Clean Fuels Gruppe | Public RelationsTelefon: +31 643 251 976E-Mail: waringa@ogcleanfuels.comBei Fragen zu Bio-CNG/Bio-LNG und dem deutschen Marktumfeld:Jens VoshageOrangeGas Germany GmbH | PressesprecherTelefon: +49 171 272 59 82E-Mail: voshage@ogcleanfuels.com