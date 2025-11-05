EQS-News: Epsilor / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Epsilor Electric Fuel setzt mit der IEC-62133-Zertifizierung für Schiffsbatterien von 48 V sowie 24 V einen neuen Standard für Sicherheit und Leistung



05.11.2025 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit einer Kapazität von 3.000 Wh/60 Ah bietet die Li-Ion-48-V-Batterie von Electric Fuel die höchste Energiedichte auf dem Markt - doppelt so viel wie herkömmliche LiFePO4-Batterien - sowie bewährte Sicherheit und maximale Leistung unter den extremsten maritimen Bedingungen. Die neuen IEC-62133-zertifizierten 48-V- und 24-V-Batterien werden auf der METS AMSTERDAM 2025 ausgestellt. AMSTERDAM, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd., ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Li-Ionen-Batterien sowie Ladegeräten, hat die strenge Sicherheitszertifizierung seiner Batterien mit hoher Energiedichte von 24 V und 48 V abgeschlossen, die für professionelle, luxuriöse und Rennboote spezialisiert sind. Die 48-V-, 24-V- und 12-V-Batterien von Electric Fuel werden auf der METS AMSTERDAM 2025 (18.-20. November, Stand 402, Halle 2) vorgestellt. "Die 48V-Batterien von Electric Fuel liefern die hohe Energie und Leistung, die wir für den Erfolg in Rennbootwettbewerben benötigen", sagt Marco Donati, Gründer von Donati Racing . "Die leichte Batterie mit hoher Energiedichte spart Gewicht und Platz, was für Boote, insbesondere für Rennboote, von entscheidender Bedeutung ist. Die Batterien von Electric Fuel werden in Hunderten Rennbooten bei weltweiten Wettkämpfen eingesetzt. Die Batterien sind ständig korrosiven und feuchten Umgebungen, Stößen und Vibrationen, häufigen Übertragungen sowie mehreren schnellen täglichen Aufladungen ausgesetzt. "Sichere Li-Ionen-Batterien mit 48 V für die Schifffahrt sind die Zukunft", sagte Ronen Badichi, Präsident und Geschäftsführer von Epsilor Electric Fuel. "Luxusyachten und Rennboote sind die natürlichen Erstanwender, die teure Schiffe und wertvolle Menschenleben schützen sowie gleichzeitig die Leistung maximieren wollen. Die 48-V- und 24-V-Schiffsbatterien von Electric Fuel wurden getestet auf: freien Fall (Stürze), Überladung, mechanische Vibration, mechanische Stöße, externen Kurzschluss und Belastung des Batteriegehäuses, um die IEC-62133-Zertifizierung zu erhalten. Electric Fuel bietet eine Reihe Li-Ion-Schiffsbatterien mit hoher Kapazität an, die für raue Bedingungen, Leistung und Sicherheit optimiert sind: 12 V: 120 Ah/1584 Wh Energie, Größenklasse G49

24 V: 124 Ah/3130 Wh Energie, Größenklasse G49

24 V: 166 Ah/4200 Wh Energie

48 V: 60 Ah/3000 Wh Energie, Größenklasse G49 Informationen zu Epsilor Electric Fuel Epsilor Electric Fuel Ltd . ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von intelligenten Batterien, Ladegeräten sowie mobilen Energiemanagementsystemen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Ausrüstung, Transport und Marine. Das Unternehmen mit Sitz in Israel ist Teil der US-amerikanischen Arotech Corporation ( www.arotech.com ). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Electric Fuel ( www.electric-fuel.com ) oder folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontaktperson Merav Kolody Shubeli,

Direktor, Internationaler Vertrieb und Marketing

Epsilor Electric Fuel Ltd.

merav.ks@epsilor.com

+972-52-8600364 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813264/Epsilor.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/epsilor-electric-fuel-setzt-mit-der-iec-62133-zertifizierung-fur-schiffsbatterien-von-48-v-sowie-24-v-einen-neuen-standard-fur-sicherheit-und-leistung-302605703.html



05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News