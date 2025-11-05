Der Kurs des Bitcoins fiel kürzlich erstmal seit Langem unter die Marke von 100.000 US-Dollar. Doch was steckt eigentlich hinter dem Crash bei der Mutter aller Kryptowährungen? Und welche Chancen ergeben sich trotz der aktuellen Schwächephase? Der Kryptowährungsmarkt steht momentan unter erheblichem Druck, wobei der Bitcoin-Kurs kürzlich erstmals seit dem Sommer unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar gefallen ist. Doch was steckt ...

