Der Bitcoin fällt aktuell immer weiter und hat sogar am Dienstag temporär die Marke von 100.000 US$ unterschritten. Doch wie geht es mit der Mutter aller Kryptowährungen jetzt weiter? Rallye statt Crash? Der Bitcoin steht an der Börse zunehmend unter Druck. Am Dienstag unterschritt die Mutter aller Kryptowährungen erstmals seit Sommer die magische Marke von 100.000 US$. Viele Anleger fürchten deshalb nun einen Crash. Allerdings kursiert unter Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de