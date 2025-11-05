Die Aktie von Vonovia stand zuletzt an der Börse deutlich unter Druck. Doch nun hat das Unternehmen seine Zahlen präsentiert. Können diese für eine Trendwende beim Kurs sorgen? Vonovia meldet Zahlen Am Mittwoch hat der DAX-Konzern Vonovia seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen unter dem Strich besser aus als von Analysten erwartet. Vom scheidenden Chef Rolf Buch hieß es: Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.