Die Aktie von Vonovia stand zuletzt an der Börse deutlich unter Druck. Doch nun hat das Unternehmen seine Zahlen präsentiert. Können diese für eine Trendwende beim Kurs sorgen? Vonovia meldet Zahlen Am Mittwoch hat der DAX-Konzern Vonovia seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen unter dem Strich besser aus als von Analysten erwartet. Vom scheidenden Chef Rolf Buch hieß es: Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir jetzt wieder mit hoher Dynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
