EQS-News: Therme Group / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Die Therme Group wurde von der Regierung Singapurs ausgewählt, um Asiens erste Wellness-Destination nach dem neuesten Stand der Technik zu bauen



05.11.2025 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Marina South Coast soll in eine urbane Infrastruktur der nächsten Generation umgewandelt werden, die das Wohlbefinden in großem Maßstab fördert und das erste Ziel der Gruppe in Asien darstellt. SINGAPUR, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Therme Group, der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Wellness-Destinationen der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass sie in Singapur eine hochmoderne Wellness-Oase im Wert von 1 Milliarde S$ entwickeln wird, nachdem das Singapore Tourism Board (STB) den Zuschlag für das Konzept und die Preiseinnahmen für eine Wellness-Attraktion am Standort Marina South Coastal erteilt hat. Dies ist der erste Vorstoß der Therme Group nach Singapur, die damit das erste groß angelegte Infrastrukturprojekt für soziales Wohlbefinden in Asien und das erste Ziel der Gruppe in der Region schafft. Das siegreiche Angebot in der Ausschreibung sieht die Entwicklung einer weitläufigen städtischen Oase auf dem 4 Hektar großen Gelände am Wasser neben der Marina Barrage und den Gardens by the Bay vor, einem der bekanntesten Hafengebiete Asiens. Man rechnet mit rund 2 Millionen Besuchern pro Jahr, wenn die volle Betriebskapazität erreicht ist, wobei etwa die Hälfte der Besucher aus dem Ausland kommt. Die Entwicklung wird ihre Verbindung zum Meer nutzen und Wasser, Natur und Architektur integrieren, um die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und ganzheitliches Wohlbefinden in den städtischen Alltag zu bringen. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten multinationalen Architekturbüro DP Architects und Therme ARC (dem hauseigenen Architekturbüro und Designunternehmen der Therme Group) entwickelt wurde, ist als ganzjähriges Reiseziel von Weltrang geplant, das die Position Singapurs als städtische Wellness-Oase stärken soll. "Die Therme Group leistet weltweit Pionierarbeit für die Zukunft des Wohlbefindens", sagte Dr. Robert Hanea, Gründer und CEO der Therme Group. "Unser siegreicher Vorschlag für den Standort Marina South Coastal ist eine Ehre und spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, wie Städte das Wohlbefinden in den Alltag integrieren können. In Singapur schaffen wir ein Ziel für Einwohner und Besucher gleichermaßen - einen Ort, an dem Wellness, Kultur und Natur zusammenkommen. Gestützt auf jahrzehntelange Wissenschaft und Innovation wird die Therme Singapur eine hochmoderne Einrichtung sein, die das urbane Leben verändert, indem sie ganzheitliche Gesundheit angenehm und für alle zugänglich macht". "Die Therme Singapur verkörpert die Vision von Wellness für alle. Wir werden einen einladenden Raum schaffen, der Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe anspricht und ein gesundes Leben, soziale Kontakte und das Wohlbefinden der Gemeinschaft fördert. Wir werden mit lokalen Organisationen und Unternehmen zusammenarbeiten, um die umliegenden öffentlichen Räume zu aktivieren und zu einem weiteren Juwel der Marina Bay zu machen - ein Reiseziel von Weltrang, das Besucher aus der Region und darüber hinaus anzieht und Singapur als führendes Land im Bereich ganzheitlicher Wellness präsentiert", so Mah Bow Tan, Vorsitzender der Therme Group Asia. Anders als traditionelle Spas oder Resorts wird die Therme Singapur als ein komplettes Wohlfühlziel errichtet, das auf den Kernpfeilern der Therme Group basiert: Wasser und Natur, Nachhaltigkeit und Design sowie Kunst und Kultur. Die Anlage wird Thermalbecken, üppige botanische Landschaften, Kunstinstallationen von Weltrang und modernste Gesundheitstechnologie nahtlos unter einem Dach vereinen und so eine transformative und erholsame Erfahrung bieten, die für jeden zugänglich ist. Die Therme Singapur ist auch als eine nachhaltige Entwicklung konzipiert, die in ihrer Klasse führend ist. Die Anlage wird die firmeneigene Technologie der Therme Group für hocheffizientes Wasserrecycling, nachhaltige Energielösungen und fortschrittliches biophiles Design beinhalten, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für das Wohlbefinden und der angrenzende Küstenpark als zusammenhängende grüne und blaue Oase entlang der Uferpromenade integriert werden. Jean Ng, Assistant Chief Executive, Experience Development Group, Singapore Tourism Board, sagt: "Wir freuen uns, dass die Therme Group Singapore den Zuschlag für diese wegweisende Wellness-Attraktion erhalten hat. Unsere Vision ist es, Singapur durch eine erstklassige Einrichtung, die Besuchern und Einheimischen gleichermaßen transformative Wellness-Erlebnisse bietet, als führende urbane Wellness-Oase zu etablieren. Ihr Wellness-Ansatz, der körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden umfasst, deckt sich gut mit unseren Schwerpunktbereichen. Im Einklang mit unserem Streben nach Qualitätstourismus wird diese Attraktion Reisende anziehen, die Wellness-Erlebnisse suchen, was die Aufenthaltsdauer und die Ausgaben erhöhen kann, während den Einheimischen erstklassige Wellness-Erlebnisse geboten werden". ### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Farah Aqilah

Senior Manager

Tate Anzur

M: +65 81630808

E: thermesingapore@tateanzur.com Adrian Mah

Projektleiter

Therme Group Singapur

E: adrian.mah@thermegroup.com Über die Therme-Gruppe Angetrieben von der Überzeugung, dass Wohlbefinden für alle zugänglich sein sollte, leistet die Therme Group als weltweit führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Therme-Destinationen Pionierarbeit für die Zukunft des Wohlbefindens in großem Maßstab. Diese hochmodernen Wohlfühloasen setzen neue Maßstäbe dafür, wie Städte das Wohlbefinden in den Alltag integrieren können, indem sie den Gemeinden helfen, sich wieder mit der Natur, sich selbst und einander zu verbinden. Die Wohlfühl-Infrastruktur-Innovationen der Therme Group stützen sich auf mehr als 10 erstklassige Spezialabteilungen und mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung. Das Unternehmen investiert aktiv in die Forschung und Entwicklung im Bereich der gesundheitlichen Vorteile von immersiven natürlichen Umgebungen. Dieses Fachwissen erstreckt sich auf die Bereiche Architektur, nachhaltige Technologie, Wasserwissenschaft, Ernährung, integrative Wellness-Erlebnisse und kulturelle Programme. Der nachweisliche Einfluss des Unternehmens bei der Verbreitung von Wellness wird durch die Vorzeigeziele Therme Bukarest - das erste LEED-Platin-zertifizierte Wellness-Ziel - und Therme Erding demonstriert, die zusammen jährlich über 3,5 Millionen Besucher empfangen. Neue Projekte sind in Manchester (im Bau), Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas, Incheon und Dubai (in der Vorentwicklungsphase) im Gange. Weitere Informationen finden Sie unter: thermegroup.com . Was ist eine Therme? Therme by Therme Group ist eine hochmoderne Wohlfühloase, die Wohlbefinden für alle angenehm und zugänglich machen soll und die Exklusivität und das Privileg, das oft mit modernen Wellness-Marken verbunden wird, beseitigt. Jede Therme bietet ein vielfältiges Angebot an Erlebnissen, von Thermalbädern und Spa-Behandlungen bis hin zu Wellness-Programmen und kulturellem Engagement, und das alles in einer beeindruckenden, nachhaltigen Umgebung. Auf Hunderttausenden von Quadratmetern, die dem Wohlbefinden gewidmet sind, verfügt jede Therme über Thermal- und Mineralbecken, Dutzende von Saunen und Nassräumen, Tausende von Entspannungsliegen, üppige Grünanlagen mit Pflanzen und Bäumen, Swim-up-Bars, aufregende Wasserrutschen und eine Vielzahl von Restaurants. In der Therme können Sie erkunden und definieren, was Wohlbefinden für Sie bedeutet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812638/Render_of_Therme_Singapore__1___Image_courtesy_of_Therme_Singapore_and_DP_Architects.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-therme-group-wurde-von-der-regierung-singapurs-ausgewahlt-um-asiens-erste-wellness-destination-nach-dem-neuesten-stand-der-technik-zu-bauen-302605721.html



05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News