Madrid, Spanien - Playtomic, die weltweit führende Plattform für Racketsportarten, startet ihre erste Community-Investment-Initiative über Crowdcube, Europas führende Plattform für Privatmarktinvestitionen. Mit inzwischen über 4,7 Millionen Spielern weltweit hat sich Playtomic längst von einer reinen Buchungs-App zu einem globalen Netzwerk entwickelt, in dem Menschen ihre Leidenschaft für Racketsportarten teilen, Matches organisieren und sich miteinander vernetzen können. Zum ersten Mal überhaupt erhält die Community nun die Möglichkeit, Mitinhaber von Playtomic zu werden. Mit einer Investition können Mitglieder Teil der Unternehmensreise werden und dazu beitragen, die weltweit größte Community rund um Padel, Tennis und andere Racketsportarten weiter auszubauen. Playtomic ermöglicht seiner Community, Miteigentümer am nächsten Wachstumskapitel des Unternehmens zu werden "Wir bei Playtomic sind überzeugt, dass unsere Community nicht nur mit uns spielen, sondern auch aktiv an unserer Zukunft mitwirken sollte", erklärt Félix Ruiz, Mitbegründer und CEO von Playtomic. "Diese Kampagne ist mehr als nur eine Investition in ein Unternehmen - es geht darum, unsere Reichweite zu vergrößern, unsere Technologie weiterzuentwickeln und gemeinsam eine wirklich globale Racket-Sports-Community aufzubauen. Unsere Nutzerinnen und Nutzer sind das Herz von Playtomic. Jetzt können sie Miteigentümer werden und mit uns wachsen." Die eingeworbenen Mittel sollen die nächste Wachstumsphase von Playtomic unterstützen - darunter Produkt- und Technologieverbesserungen, die Stärkung der operativen Struktur, die internationale Expansion sowie der Einstieg in neue Racketsportarten wie Pickleball. Die Kampagne markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Playtomic, das globale Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Community in den Mittelpunkt der Unternehmensentwicklung zu stellen. Weltweiter Padel-Boom Die Kampagne startet in einer Phase, in der Padel zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zählt. Laut dem Global Padel Report von Playtomic und PwC werden derzeit weltweit im Schnitt 50 neue Clubs pro Woche eröffnet. Als einer der Marktführer steht Playtomic an der Spitze dieser Entwicklung - und trägt mit seiner Mission aktiv zum internationalen Wachstum und zur Professionalisierung des Padelsports bei, während gleichzeitig neue Märkte erschlossen werden. Investitionsdetails und Plattformzugang Die Kampagne wird exklusiv auf Crowdcube durchgeführt. Über diese Initiative können Mitglieder der Playtomic-Community und Sportbegeisterte zu Aktionären werden und an der Reise von Playtomic über das Spielfeld hinaus teilnehmen. Die Kampagne wird vom 5. bis zum 18. November live sein. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der offiziellen Crowdcube-Seite. Über Playtomic Playtomic baut die weltweit größte Community für Racketsport-Clubs und Spieler auf. Über die App können Nutzer Plätze für Padel und Tennis (Pickleball folgt in Kürze) buchen, Gegner finden, Matches organisieren, Gruppen beitreten und ihr Spiel verbessern. Heute ist Playtomic in mehr als 66 Ländern aktiv, unterstützt über 6.000 Partner-Clubs und wird von über 4,7 Millionen Spielerinnen und Spielern weltweit genutzt - ein wachsendes, dynamisches Ökosystem rund um die Zukunft des Racketsports. Kontakt: Míriam Robres, miriamrobres@playtomic.io

