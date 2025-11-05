DOW JONES--In Deutschland sind im Oktober weniger Autos produziert worden als im Vorjahreszeitraum. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, sank die Inlandsproduktion um 4 Prozent auf 353.600 Einheiten. In den ersten zehn Monaten stieg die Produktion allerdings um 1 Prozent auf 3,5 Millionen Pkw. Sie lag damit aber noch 12 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019.

