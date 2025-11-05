Microsoft und G42 investieren über 15 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren in den Emiraten. Ein Signal, wie ernst der Software-Riese seine KI-Pläne nimmt.Microsoft und der Abu-Dhabi-Technologiekonzern G42 kündigen eine massive Erweiterung ihrer Rechenzentrums-Kapazitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Gemeinsam wollen die Partner bis Ende nächsten Jahres zusätzliche 200 Megawatt an Datenzentrumsleistung bereitstellen. Die Umsetzung übernimmt Khazna Data Centers, eine Tochtergesellschaft von G42. Das Projekt ist Teil eines gigantischen Investitionspakets von mehr als 15 Milliarden US-Dollar, mit dem der US-Technologieriese seine Präsenz im Golfstaat ausbauen will. Laut …

