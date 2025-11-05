In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Nicolai Tietze (Morgan Stanley) die aktuellen Entwicklungen rund um den AI-Hype und dessen Auswirkungen auf die Technologiemärkte. Wie nachhaltig ist der Boom der KI-Aktien wirklich - und wo lauern Risiken? Im Fokus stehen die jüngsten Quartalszahlen großer Tech-Konzerne wie Amazon und Apple, aber auch die Rolle aufstrebender Unternehmen wie Bloom Energy und Tempus AI. Während viele Investoren auf neue Rekorde setzen, warnt Tietze vor möglichen Korrekturen nach der rasanten Rallye im Nasdaq. Wie sollten Anleger jetzt reagieren? Wann ist Vorsicht geboten, und wo eröffnen sich neue Chancen?