Im September 2025 mussten Verbraucher für ihre Kfz-Versicherung 10,9% mehr ausgeben als vor einem Jahr. Dies hat das Statistische Bundesamt (Destatis) mitgeteilt. Auch die Preise für Reparatur und Inspektion haben innerhalb eines Jahres überdurchschnittlich zugelegt, so die Statistiker. Die Preise für die Kfz-Versicherung haben sich im September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,9% erhöht. Dies zeigt der Verbraucherindex des Statistischen Bundesamts (Destatis). Der Index misst die durchschnittliche ...

