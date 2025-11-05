Der Kurs von XRP fällt aktuell immer deutlicher. Doch die Künstliche Intelligenz Gemini ist sich sicher, dass mit der Kryptowährung bald deutlich nach oben gehen kann. Diese Kurse sind laut der KI jetzt realistisch.

XRP Prognose von Gemini

Der Kurs von XRP hat sich zuletzt an der Börse sehr schwach entwickelt. Und viele Anleger stellen sich die Frage wie es jetzt weitergehen soll. Wir haben dazu die Künstliche Intelligenz Gemini von Google folgendes gefragt: "Nehmen wir an, du bist ein absoluter Krypto-Experte. Was wäre deine Prognose für die Entwicklung von Ripple (XRP) bis zum Jahresende?"

Wir erhielten folgende Antwort: "Als Krypto-Experte stufe ich die Prognose für Ripple (XRP) bis zum Jahresende 2025 als moderat bis stark bullisch ein, wobei die regulatorische Klarheit der alles entscheidende Faktor bleibt. Der wichtigste Preis-Treiber ist die laufende Klage der US-Börsenaufsicht SEC. Ein positiver Abschluss für Ripple, der XRP eindeutig als Nicht-Wertpapier klassifiziert, würde die regulatorische Unsicherheit beseitigen. Dies würde massive Liquidität durch die Wiederlistung an großen US-Börsen sowie verstärkte institutionelle Akzeptanz freisetzen. Zusätzlich treiben die internationale Adoption der Ripple-Technologie, insbesondere die Nutzung von XRP im Rahmen des On-Demand Liquidity (ODL) Produkts für grenzüberschreitende Zahlungen, den fundamentalen Wert voran. Angesichts eines wahrscheinlichen anhaltenden Krypto-Bullenmarktes, der durch makroökonomische Faktoren und das Bitcoin-Halving unterstützt wird, ist XRP gut positioniert, um überdurchschnittlich zu performen, sobald die juristische Unsicherheit gelöst ist. Meine Prognose: Unter der Annahme einer positiven/neutralen Klärung der SEC-Klage wird eine Konsolidierung im oberen Euro-Bereich erwartet, gefolgt von einem deutlichen Anstieg in Q4. Das realistischste Ziel für XRP bis Ende 2025 liegt in der Spanne von 2,30 € bis 3,50 €. Bei einem klaren Sieg und euphorischem Markt ist kurzfristig auch ein Anstieg über 4,00 € denkbar."

Wie geht es mit dem Kurs von XRP 2026 weiter?

Positive Aussichten also für XRP, doch es stellt sich die Frage, wie es mit dem Kurs im nächsten Jahr weitergeht, da sich 2025 seinem Ende zuneigt. Auch diese Frage haben wir Gemini gestellt.

Das KI-Modell antwortete: Die Prognose für 2026 geht von einer Post-Klagen-Ära aus, in der die regulatorische Unsicherheit (SEC-Klage) beseitigt ist. Dies würde den Weg für eine massive institutionelle Adoption in den USA und weltweit freimachen. Als Experte sehe ich 2026 als das Jahr des beschleunigten fundamentalen Wachstums. Mit der regulatorischen Klarheit würde neues Kapital durch die Wiederlistung an großen US-Börsen sowie mögliche Spekulationen um einen XRP-ETF in den Markt fließen. Die Nutzung von XRP für On-Demand Liquidity (ODL) in globalen Zahlungssystemen würde exponentiell zunehmen. Marktzyklus und Preisziel: Wir erwarten, dass der Höhepunkt des Bullenmarktes im aktuellen Zyklus in Q1 oder Q2 2026 erreicht wird. Höhepunkt: Die Spitze könnte kurzzeitig zwischen 5,50 € und 8,00 € liegen, getrieben durch Euphorie und Kapitalzufluss. Jahresende: Nach dieser Spitze wird eine Konsolidierung erwartet, da der Markt in eine Korrektur übergeht. Ein realistisches Niveau zum Jahresende 2026 liegt zwischen 3,80 € und 5,00 €."

Positive Aussichten also für den XRP. Doch für Anleger gibt es neben der Chance auf Kurssteigerungen bei der Kryptowährung noch eine andere Möglichkeit auf Gewinne. So steht durch eine neue Layer-II-Plattform eine Weiterentwicklung des BTC-Ökosystems an, mit womöglich drastischen Folgen und enormem Potenzial für spekulative Investoren.

Denn das aktuell noch unbekannte Bitcoin Hyper Projekt ist aktuell dabei, den Bitcoin und sein Netzwerk auf das nächste Level zu heben. Die Plattform nutzt dazu die Solana Virtual Machine (SVM). Sie verbindet die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit von Bitcoin. Dies wird durch eine nicht verwaltete Zero-Knowledge-Brücke ermöglicht, die BTC on-chain sperrt und eine Wrapped-Version auf Layer-2 erzeugt. Diese Lösung ermöglicht echte BTC-Liquidität für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Nutzer können mit nahezu keinen Gebühren und sofortiger Ausführung: Staken, Handeln, Token starten und dApps entwickeln. Ein deutlicher Fortschritt also für das BTC-Netzwerk durch die Layer-II-Anwendung, für die einige Experten großes Potenzial im aktuellen Umfeld sehen. Dementsprechend erfreut sich Bitcoin Hyper auch bei Investoren großer Beliebtheit. Binnen kurzer Zeit hat das Projekt im Presale 25 Millionen US-Dollar an Geldern einsammeln können, was die Geschwindigkeit des Netzwerkes widerspiegelt. Der Smart Contract des Projekts wurde zudem von SpyWolf und Coinsult geprüft, was Anlegern Vertrauen in den Schutz der Vorverkaufsgelder gibt. Übrigens gibt es bei Bitcoin Hyper noch die Möglichkeit, in den ersten zwei Jahren attraktive Rewards durch das Staking von Coins zu verdienen. Aktuell beläuft sich die dynamische Rendite auf 46 Prozent und mehr als eine Milliarde Token sind bereits gestakt worden.

