Ethereum Kurs Prognose: Nach dem Crash auf 3.000 $ am Scheideweg

Der Ethereum-Coin steht nach dem Absturz auf 3.000 $ massiv unter Druck. Anleger fragen sich, ob das der Beginn eines längeren Abwärtstrends ist, oder ob sich hier bereits eine günstige Einstiegschance abzeichnet. Analystenprognosen deuten darauf hin, dass die kommenden Tage entscheidend für die weitere Entwicklung von ETH sein könnten.

Ethereum verliert über 27 % im letzten Monat

Ethereum befindet sich nach der katastrophalen Wertentwicklung des letzten Monats wieder stark in der Krise. Noch zwischen April und August dieses Jahres hatte es bei ETH eine sensationelle Rallye gegeben. Von Tiefstständen bei unter 1.500 $ ging es für die Bullen bis auf ein neues All-Time-High bei 4.953 $ aufwärts. Es war das erste Mal seit 2021, dass es einen neuen Höchststand bei der zweitgrößten Kryptowährung gegeben hatte.

Tatsächlich kam es innerhalb der letzten 24 Stunden zwischenzeitlich zu einem Flash-Crash auf die 3.000-$-Marke, und aktuell wird ETH nur noch bei 3.300 $ gehandelt. Das entspricht im Monatsvergleich einem Minus von 27,73 %. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden hat der ETH-Kurs um 5,39 % nachgegeben. Damit ist die Marktkapitalisierung wieder unter 400 Milliarden $ eingebrochen, während das Handelsvolumen aufgrund des erhöhten Verkaufsdrucks auf 75 Milliarden $ gestiegen ist.

Analysten sehen Potential für Rebound oder weiteren Crash

Mit der jüngsten Ethereum-Korrektur ist ETH auf eine wichtige sogenannte Demand-Zone zurückgefallen. Dem Analysten Ali Martinez beziehungsweise Daten von Glassnode zufolge ist die 3.120-$-Marke die Schlüssel-Demand-Zone für ETH, bei der in der Vergangenheit 2,62 Millionen ETH-Coins akkumuliert wurden. Der X-Analyse-Account Crypto Candy sieht das ähnlich und könnte den Rückfall auf den Demand-Bereich zwischen 3.000 und 3.500 $ zunächst als Bottom betrachten, welches ETH starken Support gibt.

Andere Analysten wie Ted Pillows sind angesichts der aktuellen Marktsituation jedoch zurückhaltender. Ihm zufolge muss ETH nun schnellstmöglich die 3.500- beziehungsweise 3.600-$-Marke zurückerobern. Falls ETH von diesem Kursniveau rejected werden sollte, könnte es Pillows zufolge noch zu einem weiteren Absturz bis auf 2.800 $ kommen. Dementsprechend befindet sich ETH aktuell in einer extrem unsicheren kurstechnischen Situation.

PEPENODE-Presale bietet höheres Wachstumspotential als ETH

Ein spannendes Beispiel für einen alternativen Coin stellt heute PEPENODE dar. Im Vergleich zu Top-Altcoins wie Ethereum ist dieser nämlich noch nicht einmal auf Krypto-Börsen handelbar. Wer jetzt trotzdem schon einsteigen möchte, kann dies ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes tun. Der Einstiegspreis beläuft sich derzeit auf nur 0,0011317 $. Es kamen schon über 2 Millionen $ an Presale-Funding von interessierten Investoren zusammen.

Ebenfalls spannend ist die Vision, die die Entwickler für die PEPENODE-Community schaffen. Ihr Ziel ist es, nicht nur einen weiteren Meme-Coin mit Frosch-Theme auf den Markt zu bringen, sondern auch Mehrwert für die Community zu schaffen. Zu diesem Zweck setzen sie auf ein eigens konzipiertes, virtuelles Mining-System. Die im Presale erworbenen Coins können einfach genutzt werden, um sich ein virtuelles Mining-Rig aufzubauen und mit dem Mining von PEPENODE zu beginnen. Dabei wollen die Entwickler auch auf Gamification-Elemente setzen, um das Engagement der Community langfristig hochzuhalten.

Direkt zur PEPENODE Website!

