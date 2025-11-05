Anzeige
WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Tradegate
05.11.25 | 16:58
219,00 Euro
+0,37 % +0,80
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
Markus Weingran
05.11.2025 15:27 Uhr
305 Leser
Artikel bewerten:
(1)

KI-Beben an den Märkten!: AMD mit Top-Zahlen, Amgen liefert richtig gut & Fresenius überrascht

KI Aktien werden rund um den Globus richtig durchgeschüttelt. Die Reaktion auf die Zahlen von Palantir hinterlässt spuren. Selbst Rekorde von AMD helfen der Aktie nicht auf die Sprünge. Gewinnmitnahmen dominieren!Die globalen Aktienmärkte stehen unter erheblichem Verkaufsdruck, getrieben von Sorgen um hohe Unternehmensbewertungen im Technologiesektor sowie geänderten Zinserwartungen in Asien. Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq führten anhaltende Bedenken der Anleger hinsichtlich der überzogenen Bewertungen vieler Tech-Titel am Dienstag zu herben Kursverlusten. Marktbeobachter sehen das Risiko, dass sich dieser Abwärtstrend weiter verstärken könnte. Palantir im Fokus: CEO Karp …

© 2025 Markus Weingran
