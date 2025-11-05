Berlin (ots) -McMakler, einer der führenden Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, hat heute die Ernennung von Steve Simmons zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied der Geschäftsführung bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgte zum 01. November 2025 und resultiert aus der Entscheidung der Investoren, die Strategie von McMakler zu überarbeiten und das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Steve Simmons folgt auf Benedikt Manigold, der sich nach fast acht Jahren entschlossen hat, McMakler zu verlassen. Manigold wird das Unternehmen während einer Übergangsphase begleiten, um eine nahtlose Übergabe sicherzustellen. Darüber hinaus wurde Max-Michael Mayer mit Wirkung zum 01. November 2025 zum neuen Beiratsvorsitzenden ernannt.Mit Steve Simmons übernimmt ein erfahrener Manager die operative Leitung von McMakler. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen Umsatzsteuerung und Go-to-Market. In seiner vorherigen Laufbahn war Simmons unter anderem als Vice President of Sales and Revenue Operations bei Lone Wolf Technologies und als Chief Revenue Officer bei Propertybase tätig, wo er die globale Skalierung der Plattform entscheidend mitgestaltete."Ich danke unseren Gesellschaftern für ihr Vertrauen. McMakler verfügt über ein resilientes Geschäftsmodell, mit dem das Unternehmen trotz anhaltender Herausforderungen im Markt bestens positioniert ist. Die Kombination aus einer innovativen Technologieplattform und einer starken Fokussierung auf Kundenberatung und Vor-Ort-Service ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal von McMakler. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten McMakler-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie weiterzuentwickeln und das Wachstum voranzutreiben", so Simmons.Benedikt Manigold übergibt nach acht Jahren im Unternehmen"McMakler zu führen, gehört zu den Höhepunkten meines Berufslebens. Gerade im vergangenen Jahr haben wir das Geschäftsmodell transformiert und das Unternehmen erstmals in die Profitabilität geführt, um McMaklers Position als einzigartiger Akteur im Markt zu sichern", sagt Benedikt Manigold. "Ich möchte unserem herausragenden Führungsteam und unseren Mitarbeitenden danken, deren Leidenschaft und Kompetenz die treibende Kraft hinter jeder gemeisterten Herausforderung und jedem gemeinsam erreichten Meilenstein sind. Die Investoren möchten nun einen inhaltlichen Neuanfang - das respektiere ich."Jacob Lyons, Partner bei Target Global: "Im Namen der Gesellschafter möchten wir Benedikt Manigold unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Mit seinem Engagement und seiner starken Führung hat er das Unternehmen in einer Zeit erheblicher wirtschaftlicher Herausforderungen transformiert. Außerdem hat er erfolgreich den Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde begleitet. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute. Steve Simmons ist ein erfahrener Manager, der McMakler in die nächste Phase führen wird. Er bringt alle erforderlichen Fähigkeiten mit, um Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz auszubauen und den Weg für langfristiges profitables Wachstum zu ebnen."Max-Michael Mayer wird neuer Vorsitzender des BeiratsAuch McMaklers neuer Beiratsvorsitzender Max-Michael Mayer verfügt über umfassende Immobilienexpertise: Mayer gründete u. a. das PropTech Propertybase, das er zwischen 2010 und 2019 als CEO leitete. Unter seiner Führung entstand eine der weltweit führenden End-to-End-Lösungen für Immobilienmakler, die den gesamten Maklerprozess abdeckt. Derzeit ist Mayer in mehreren Beiräten und Beraterrollen tätig und übernimmt aktive Investitions- und Beratungsfunktionen in verschiedenen Technologieunternehmen, wobei er über besondere Expertise in den Bereichen SaaS, Vertrieb und Go-to-Market-Strategien verfügt.Über McMaklerMcMakler ist eines der führenden Hybrid-Immobilienmaklerunternehmen im deutschsprachigen Raum mit über 250 festangestellten Immobilienmakler/innen an über 35 Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen wurde 2015 in Berlin gegründet und kombiniert die regionale Expertise und fundierte Marktkenntnis vor Ort mit moderner Analyse- und Vermarktungstechnologie. Der innovative Ansatz, digitale Lösungen nahtlos mit individueller Betreuung vor Ort zu verbinden, macht McMakler zu einem Vorreiter im Immobilienmarkt. Weitere Informationen unter www.mcmakler.de.Pressekontakt:McMakler:Thilo Grösch | Public & Media RelationsE-Mail: thilo.groesch@mcmakler.de | presse@mcmakler.deWeb: www.mcmakler.de/pressePressekontakt Benedikt Manigold:Thomas Knipp, impact communicationE-Mail: tknipp@impact-communication.deOriginal-Content von: McMakler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118772/6152291