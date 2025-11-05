Erfurt (ots) -Mitmachen und Mitentscheiden: Das wollen Johanna (10 Jahre aus Nordrhein-Westfalen), Jonathan (11 Jahre aus Nordrhein-Westfalen), Maggy (9 Jahre aus Sachsen-Anhalt), Michael (12 Jahre aus Thüringen), Nils (11 Jahre aus Nordrhein-Westfalen) und Margarete (10 Jahre aus Niedersachsen) zukünftig beim 4. KiKA-Kinderredaktionsrat. Die sechs Medienbegeisterten wurden aus hunderten Bewerbungen ausgewählt und können für ein Jahr Einblicke in die Arbeit verschiedener Redaktionen sammeln, an Entscheidungen teilhaben und bei KiKA von ARD und ZDF mitbestimmen.Für den 4. KiKA-Kinderredaktionsrat startete am 30. Oktober 2025 mit dem Auftakttreffen am KiKA-Standort in Erfurt die einjährige Amtszeit. Die Mädchen und Jungen lernten sich kennen, erhielten einen Einblick hinter die KiKA-Kulissen und erfuhren bei einem ersten Workshop mit der Redaktion Content-Koordination, wie die linearen und nonlinearen Angebote bei KiKA geplant werden.Peter Morgenstern, Teil des KiKA-Kinderredaktionsrats-Projektteams, begleitete die Gruppe beim Auftakttreffen am vergangenen Wochenende: "Die Kinder freuen sich riesig auf das Jahr im Kinderredaktionsrat. Alle sind super engagiert und stolz darauf, dabei zu sein. Sie haben immer wieder gesagt, wie sehr sie sich darauf freuen, mitzubestimmen und sich vor Ort anzuschauen, wie KiKA seine Angebote gestaltet. Die Sechs nehmen ihre Aufgaben als Vertretung aller KiKA-Nutzerinnen und -Nutzer unglaublich ernst. Das ist sehr beeindruckend."Der KiKA-Kinderredaktionsrat trifft sich ab sofort alle zwei Wochen mit verschiedenen Redaktionen in Online-Sitzungen, um unter anderem den Weltkindertag am 20. September 2026 zu kuratieren und zu gestalten. Im Rahmen dessen haben sie auch die Möglichkeit, eigene Sendungen, wie zum Beispiel das Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR), nach ihren eigenen Wünschen umzusetzen.KiKA von ARD und ZDF stellt seit 2022 jährlich den KiKA-Kinderredaktionsrat auf und ermöglicht es Kindern, Medien und Arbeitsprozesse kennenzulernen, an Projekten teilzuhaben und Ideen einzubringen. Mehr Informationen zum KiKA-Kinderredaktionsrat 2025/2026 und alle relevanten Details sind auf kika.de einzusehen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6152311