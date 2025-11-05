Würzburg (ots) -Weihnachten ist die Zeit, in der Wünsche wahr werden - und zum Abschluss des 80. Jubiläumsjahres lässt XXXLutz genau das Wirklichkeit werden. Ab dem 10. November 2025 können Eltern die Herzenswünsche ihrer Kinder einreichen und Preise im Gesamtwert von 80.000 Euro gewinnen.Mit der Wunschzettel-Aktion feiern die Möbelhäuser mit dem roten Stuhl das große Jubiläumsfinale. Zum ersten Mal werden in der Vorweihnachtszeit gezielt Wünsche aus den Sortimenten "Babyartikel" sowie "Kinder- & Jugendzimmer" erfüllt. Die Teilnahme ist einfach: Auf der Aktionsseite kinderwuensche.xxxlutz.de kann das gewünschte Produkt - über Produktlink oder Artikelnummer - auf den Wunschzettel gesetzt werden. Die Aktion läuft bis zum 14. Dezember 2025.Die XXXLutz Fans haben die Möglichkeit auf Instagram erneut ihre Wünsche abzugeben, um die Gewinnchance zu erhöhen. In Kooperation mit Influencer:innen können Screenshots des Wunschprodukts zusammen mit der E-Mail-Adresse eingereicht werden - auch diese Einsendungen nehmen an der Verlosung teil."Kinder und ihre Familien liegen uns bei XXXLutz besonders am Herzen", sagt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland. "Gerade in der Weihnachtszeit ist es uns eine Freude, die Herzenswünsche unserer kleinsten Kunden zu erfüllen. Damit zu Heiligabend auch die eine oder andere Wohnidee unter dem Weihnachtsbaum landet."Was 1945 mit dem Verkauf bemalter Bauernmöbel und regionaler Handwerkskunst im oberösterreichischen Haag am Hausruck begann, wurde zur großen Erfolgsgeschichte: XXXLutz zählt zu den größten Möbelhändlern der Welt und expandiert weiter. Über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen deutschlandweit für größten Service und perfekte Beratung. In 57 Möbelhäusern sowie online unter www.xxxlutz.de bietet XXXLutz die größte Auswahl zum besten Preis.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 52 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6152298