4.174 Elektroautos wurden im Oktober in der Schweiz neu zugelassen, vier Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der E-Auto-Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen der Schweiz lag im Oktober bei 22,9 Prozent. Neben den 4.174 neuen Batterie-Elektroautos weißt Swiss eMobility auch noch 2.290 neue Plug-in-Hybride in der Oktober-Statistik aus. Die Teilzeit-Stromer konnten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zulegen.Bei 18.224 Gesamtneuzulassungen (+-0,0 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
