Insgesamt 52.425 Elektroautos kamen im Oktober in Deutschland neu auf die Straße - es war der stärkste Monat seit dem Ende des Umweltbonus 2023. Mit einem Anteil von 21 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen war mehr als jeder fünfte neue Pkw mit einem rein elektrischen Antrieb ausgestattet. Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen schon im September ein spürbares Wachstum hin. Nun konnten sie noch einmal eine Schippe drauflegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
