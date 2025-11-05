Das australische Transportunternehmen Toll Group führt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mehrere Elektro-Lkw ein. Zwölf Volvo FE Electric-Lkw werden Dieselfahrzeuge in der australischen CCEP-Flotte ersetzen. Die Toll Group erwähnt in einem LinkedIn-Beitrag eine Investition in Höhe von 67 Millionen australischen Dollar (derzeit etwa 37,8 Millionen Euro) in nachhaltige Transportlösungen in ganz Australien. Diese Summe hatte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.