Das australische Transportunternehmen Toll Group führt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mehrere Elektro-Lkw ein. Zwölf Volvo FE Electric-Lkw werden Dieselfahrzeuge in der australischen CCEP-Flotte ersetzen. Die Toll Group erwähnt in einem LinkedIn-Beitrag eine Investition in Höhe von 67 Millionen australischen Dollar (derzeit etwa 37,8 Millionen Euro) in nachhaltige Transportlösungen in ganz Australien. Diese Summe hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
